Шнуров: на выборы я не иду

https://static.news.ru/photo/d8e9baa4-d01c-11ea-ae63-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

Российский музыкант, член Партии роста Сергей Шнуров рассказал о своих планах относительно участия в выборах в Госдуму в 2021 году. По его словам, баллотироваться в парламентарии он пока не намерен.

На выборы я не иду. Пока думаю так, — цитирует артиста ТАСС.

О том, что Шнуров будет участвовать в парламентских выборах некоторое время назад заявил лидер партии Борис Титов в ходе своей поездки в Челябинск.

Членом Партии роста музыкант стал в феврале. Сейчас он активно занимается делами телеканала RTVI, на котором он занял должность генерального продюсера.

Как ранее писал NEWS.ru, Шнуров пока не планирует ставить политическую деятельность на первое место. В частности, он отказался выдвигаться на довыборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, хотя ему предлагали. Также он опроверг информацию о том, что предлагал Кремлю вступить в «Единую Россию». По его мнению, ЕР стала бы обузой для него из-за личной популярности и узнаваемости.