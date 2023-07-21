Школьников предложили учить обращению с оружием по советской системе Инструктор Гадоев предложил учить школьников обращению с оружием на основе советских уроков НВП

Фото: Валерий Титиевский/РИА Новости

В советской школьной программе начальной военной подготовки значительное внимание уделялось изучению технической части стрелкового оружия, его разборке, сборке, чистке и смазке, а также химзащите и использованию противогазов, рассказал в беседе с «360» инструктор подмосковного военно-патриотического центра Хуршед Гадоев. По его мнению, тому же нужно учить и российских школьников.

На примере автомата Калашникова — это сейчас самое необходимое, — подчеркнул эксперт.

Он также критически оценил поддержанную в Минобороны и Минпросвещения идею изучать на уроках НВП основы применения беспилотных летательных аппаратов. Инструктор высказал мнение, что обучение в школе обращению с оружием важнее управления беспилотниками. К тому же, по его словам, подготовка оператора БПЛА — это уровень не школьной программы, она должна начинаться с 18-летнего возраста, причем в ходе службы в армии.

Это специфическая такая профессия, которой нужно учиться и учиться. В принципе, там сложного ничего нет, но есть определенные критерии запрета со стороны властей. Кого попало обучать не стоит — это первое. И второе — только армейские подразделения, — пояснил Гадоев.

Кроме того, инструктор поддержал инициативу вернуть военно-спортивные игры «Зарница». По его словам, допризывникам помогут приобретенные в ходе игры навыки, особенно в нынешней обстановке.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в рамках нового курса «Основы безопасности и защита Родины» школьники будут изучать в том числе понятия воинской обязанности и военной службы. Обучать предмету начнут с 1 сентября 2024 года.