До горячего не доходит: шеф-повар Кремля рассказал о спецкухне Путина

https://static.news.ru/photo/e143ab3e-8eb2-11ea-a513-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин на торжественных приёмах в Кремле по случаю годовщины победы в Великой Отечественной войне чаще всего не доходит до горячих блюд. Это связано с тем, что глава государства всё время посвящает гостям-ветеранам, рассказал кремлёвский шеф-повар Анатолий Галкин.

Он уточнил, что за остальной банкет отвечает комбинат питания «Кремлёвский», однако Путина обслуживает особая кухня, где блюда готовят только для него. Тем не менее меню у российского лидера почти то же самое, с небольшими вариациями.

Как правило, первые лица до горячего никогда не доходят. Тосты, обход гостей, обход ветеранов — как правило, они просто делают вид, что едят, честно сказать, — цитирует Галкина РИА Новости.

В меню, по его словам, чаще всего бывают мясное и рыбное ассорти, а также закуски. Учитывая возраст ветеранов, повара избегают чего-то очень жёсткого, что неудобно есть. Если же это выпечка, то это «какие-то маленькие пирожки на два укуса».

По традиции в годовщину победы в Великой Отечественной войне в Кремле проходит торжественный приём. Однако в 2020 году из-за эпидемии коронавируса все массовые мероприятия по случаю 75-летнего юбилея Победы были отменены.

Ранее NEWS.ru писал, что шеф-повар Кремля рассказал о запрещённых для первого лица государства продуктах. По его словам, список зависит от личных предпочтений главы государства, а единого перечня не существует.