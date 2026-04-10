Сезон шашлыков уже на носу: не терпится пожарить такие грибочки — топ-рецепт для мангала

Главный козырь этого рецепта — маринад, который готовится за минуту, но творит чудеса. Он дарит шампиньонам насыщенный вкус, сочность и легкую дымную нотку.

Что понадобится

Свежие шампиньоны — 500 г, соевый соус — 3 ст. л., оливковое масло — 2 ст. л., свежий укроп — 3–4 веточки, чеснок — 2 зубчика, сок половины лимона, молотая паприка — 1 ч. л., деревянные шпажки для закусок.

Как готовлю

Для маринада мелко рубим укроп и чеснок, смешиваем их в миске с соевым соусом, оливковым маслом, лимонным соком и паприкой.

Чистые шампиньоны (крупные можно разрезать пополам) помещаем в плотный пакет с застежкой или в контейнер, заливаем маринадом, хорошо встряхиваем для равномерного распределения и убираем в холодильник минимум на 1–2 часа.

Перед приготовлением замачиваем деревянные шпажки в воде на 20–30 минут, чтобы они не горели. Нанизываем промаринованные грибы на шпажки.

Обжариваем на решетке гриля или мангала над углями, периодически переворачивая, до появления аппетитных поджаристых полосок и полной готовности, около 7–10 минут. Подаем горячими.

