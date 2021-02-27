Сергей Собянин бросил трость

В Средневековье затянувшийся рыцарский поединок венценосная особа могла прекратить, бросив на ристалище свою трость. Нечто подобное решил сделать и столичный градоначальник, прервав электронное голосование о судьбе архитектурного символа Лубянской площади. Да, среди почти трёхсот двадцати тысяч проголосовавших некоторое большинство было за Александра Ярославовича Невского, или, как принято шутить, за исполнившего его роль в фильме Николая Черкасова.

Но в целом изначально было ясно, что такой опрос, равно как и обсуждение, например, судьбы ленинской мумии в мавзолее, не просто дополнительно раскалывает наше общество. Но стимулирует оживление и других бесконечных споров из серии «Как нам обустроить Россию?», да и просто выглядит неким фарсом на фоне заваленного снегом города и заполненных жертвами неожиданной оттепели травмпунктов. Словно у горожан сейчас нет иных, более острых проблем.

Впрочем, опрос неожиданно выявил и другие, скрытые от праздного взгляда нюансы. Ведь парадокс этого голосования изначально заключался в том, что спорили не западники и патриоты-почвенники. Спор-то раскалывал как раз патриотов, которых просто условно можно было бы разделить на «чекистов», сторонников восстановления Железного Феликса, и «православных», жаждущих увидеть на площади полумифического князя, который, к слову, к тому же в историографии символизирует решительный поворот на Восток в русле и нынешней российской геополитики.

В результате второй «снос» памятника Феликсу Эдмундовичу мог бы серьёзно обидеть людей в погонах, для многих из которых Дзержинский остаётся символом бескорыстного служения, а заодно и технократов, отдающих дань его усилиям по восстановлению транспорта и промышленности. А отказ от Невского мог быть воспринят ещё и как торжество прозападной партии в нашем обществе. Как говорится, не будите лихо, пока оно тихо.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

А тут ещё писатель и политик Захар Прилепин, один из инициаторов очередного возвращения памятника основателю ВЧК, заявил о подкрутке голосов в пользу великого князя Владимирского. Тут же всплыли прежние подозрения о том, что и в 2007 году при выявлении «имени России» также подкрутили в пользу Невского, чтобы не дать победить Сталину.

А это ещё и удар по самому принципу чистоты и объективности электронного голосования, которое собираются всё шире применять на грядущих выборах в Госдуму. Так что с какой стороны ни посмотри, а опрос по архитектурно-политической проблеме порождал куда больше вопросов, чем давал хоть какой-то ясный ответ.

Так что мэр «бросил трость» очень вовремя, пока оппоненты не перешли к более жёстким формам противостояния. Притом что у страны немало не отлитых в бронзе героев, образ которых отнюдь не раскалывал бы наше всё более политизированное общество, а объединял. Тем более что вопрос с оформлением площади не закрыт, а просто опять заморожен до времени. Может, действительно, надо не затыкать фонтан дискуссий, а вернуть этот лубянский символ прошлых веков на историческое место в центре площади.