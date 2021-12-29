Лавров исполнил мечту мальчика , захотевшего познакомиться с Михалковым

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках акции «Ёлка желаний» исполнил мечту мальчика Станислава из Санкт-Петербурга, который хотел познакомиться с режиссёром Никитой Михалковым. Знакомство состоялось по видеосвязи, а после новогодних праздников должна пройти их очная встреча, сообщается в Telegram-канале МИД России.

В министерстве отметили , что Лавров пообщался со Станиславом по видеосвязи, поздравил его и его семью с наступающими праздниками, пригласил в Москву на встречу с Михалковым, а также предложил посетить МИД.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие во всероссийской акции «Ёлка желаний». Он вытянул шар с желанием пятилетнего Миши Спиридонова из Орловской области, захотевшего побывать на кондитерской фабрике. Глава правительства подчеркнул, что он сам в детстве «всегда думал о кондитерской фабрике». Он пообещал исполнить желание ребёнка, а заодно и своё.

В акции принял участие и президент России Владимир Путин, снявший шар с желанием 13-летней Татьяны Троценко. Он помог ей посетить балет «Лебединое озеро» в Мариинском театре Санкт-Петербурга и пригласил в Москву на ледовое шоу на эту же тему. Помимо шарика с её желанием, Путин выбрал ещё два шарика. 14-летний подросток из Московской области попросил гитару, а пятилетний мальчик из Бурятии захотел побывать в роли пожарного. Оба эти желания были исполнены, причём семья подростка из Подмосковья также переехала в новую квартиру.