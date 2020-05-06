Серебренников не явился в суд из-за опасения заразиться коронавирусом

https://static.news.ru/photo/313fff62-8f7f-11ea-8b7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мещанский суд Москвы перенёс слушания по делу «Седьмой студии» из-за неявки режиссёра Кирилла Серебренникова. Адвокат Дмитрий Харитонов пояснил, что его подзащитный не выходит из дома в связи с пандемией COVID-19.

По словам адвоката, Серебренников страдает астмой и в связи с этим находится в группе риска.

Заседание суда отложено на 12 мая. На нём планируется огласить выводы третьей экспертизы по делу. Результаты двух предыдущих не удовлетворили защиту и прокуратуру, сообщает ТАСС.

Дело о хищениях в «Седьмой студии», одним из фигурантов которого является Серебренников, было возбуждено в августе 2017 года. По версии следствия, обвиняемые похитили 133 млн рублей бюджетных средств, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию театрального проекта «Платформа». Свою вину признала только одна обвиняемая — бывший бухгалтер студии Нина Масляева.

Ранее NEWS.ru писал, что Серебренников, проведший полтора года под домашним арестом, дал россиянам ряд советов о том, как лучше провести время в самоизоляции. В частности, он порекомендовал читать книги, заниматься творчеством и самоанализом, а также вести дневник.