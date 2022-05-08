Сенатор Климов рассказал, как страны могут перестать быть недружественными Климов: страны можно исключать из списка недружественных после компенсации России ущерба

Член комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов / Фото Нина Зотина/РИА Новости

Страны могут быть исключены из списка недружественных для России в случае налаживания отношений и компенсации нанесённого ущерба начиная с 2014 года, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов в своём Telegram-канале. Отдельно он отметил, что если Финляндия и Швеция вступят в НАТО, они «де-юре станут соучастниками прокси-войны с РФ».

Было бы логичным исключать из нашего списка недружественных только и тогда те государства, которые на практике должным образом докажут свою лояльность Москве и компенсируют нам в разумные сроки нанесённый ими России реальный ущерб в период с 2014 [года], — написал сенатор.

7 марта правительством РФ был утверждён перечень иностранных государств и территорий, которые совершают в отношении России, а также её компаний и граждан недружественные действия. Соответствующее распоряжение было подписано главой кабмина Михаилом Мишустиным. В список вошли 27 государств Евросоюза, США и Канада, Великобритания (включая подконтрольные территории), Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, Черногория, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония и Украина. В реестр внесены Япония, Южная Корея, Сингапур и Микронезия, а также остров Тайвань.