https://static.news.ru/photo/7666bade-2d7a-11ea-a99c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Семья девочки, которая пропала в новогоднюю ночь и была найдена спустя несколько часов, приехала в Москву из другого региона и жила в расселённом доме, предназначенном под снос. Отчасти именно этим объясняются антисанитарные условия, в которых был вынужден находиться ребёнок, сообщили в департаменте труда и соцзащиты населения.

По словам женщины, семья переехала в столицу несколько лет назад.

Жильцы выселены, отключена канализация и водоснабжение, на кухне нет газовой плиты, в квартире отсутствует мебель, но имеется свет и отопление, — приводит РИА Новости описание дома пресс-службой департамента.

Как заявила мать девочки, год назад она потеряла свои документы и свидетельство о рождении дочери. Этим может объясняться путаница в возрасте ребёнка. Первоначально сообщалось, что ей семь лет, впоследствии стала появляться информация, что всё-таки шесть.

Сотрудники департамента рассказали женщине, как восстановить документы и куда можно обратиться за помощью, а также оставили контакты центра помощи семье и детям. Сейчас девочка находится в больнице, после выписки её направят в реабилитационный центр.

Ранее, как писал NEWS.ru, стало известно об исчезновении ребёнка у подъезда дома по улице Яблочкова. Несколько часов спустя женщину, которая её увела, нашли и допросили в полиции. Тогда же стало известно, что девочка жила в антисанитарных условиях в квартире, где все вещи оказались разбросанными, а вместо унитаза использовалось обыкновенное ведро.