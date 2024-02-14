Семейная ипотека в 2024 году: условия, ставка, льготы

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Семейная ипотека

Программа «Семейная ипотека» позволяет молодым семьям приобрести недвижимость на выгодных условиях. Разбираемся, кому положены льготы, какие процентные ставки актуальны в 2024 году, какой объект можно приобрести в кредит и не только.

Кому положена льготная семейная ипотека

Первый и главный вопрос: на кого рассчитана льготная семейная ипотека? Кредитование на особых условиях рассчитано на:

семьи с ребенком, появившимся в период с 01.01.2018 по 31.12.2023;

семьи, растящие двух или более двух несовершеннолетних (в том числе приемных);

семьи с ребенком-инвалидом (в том числе приемным), родившимся до 31.12.2023.

Условия программы «Семейная ипотека»

Теперь перейдем к актуальным в 2024 году условиям семейной ипотеки. Государство предлагает молодым семьям следующие условия:

базовая ставка до 6% годовых (исключение: Дальневосточный округ (ДФО) — до 5% годовых);

первоначальный взнос не менее 20% от стоимости жилья;

максимальная сумма кредита — 6 миллионов рублей (исключения: Москва, МО, СПб., ЛО — 12 миллионов рублей);

максимальный период погашения — 30 лет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Семейная ипотека в 2024 году

При необходимости размер кредита, взятого по семейной ипотеке, можно увеличить, совместив льготную программу с рыночной. Но и тут имеются лимиты. Максимальный размер кредита по комбинированной ипотеке составляет:

30 миллионов рублей для Москвы, МО, СПб., ЛО;

15 миллионов рублей для других регионов РФ.

Представим, что семье требуется квартира стоимостью 17 миллионов рублей в Санкт-Петербурге. Она может получить 12 миллионов рублей в рамках программы «Семейная ипотека» под 6%. Остальные пять миллионов нужно будет выплачивать по рыночной ставке.

Вышеприведенная информация актуальна до 1 июля 2024 года. В рамках пресс-конференции и прямой линии В. В. Путин заявил, что на данный момент решается вопрос продления льготной семейной ипотеки в неизмененном виде. Так что оглашение новых условий семейной ипотеки в 2024 году пока маловероятно.

В случае ипотеки для семей с детьми с инвалидностью текущие льготные условия действительны до конца 2027 года.

Семейная ипотека на дом, квартиру и участок

По семейной ипотеке со ставкой 6% можно приобрести:

квартиру у застройщика (как в строящемся, так и в готовом доме);

частный дом от застройщика (по договору купли-продажи).

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Новые условия семейной ипотеки

Вы также можете использовать кредитные средства для возведения частного дома на собственном или взятом в ипотеку участке.

Семейная ипотека на вторичное жилье

Как было отмечено выше, на Дальний Восток распространяются особые ипотечные условия. Это касается и семейной ипотеки на вторичное жилье. В то время как в остальных регионах недвижимость приобретается у застройщика, на территории ДФО (Саха, Бурятия, Амурская область и т. д.) можно купить вторичный дом или квартиру у физического лица.

Аналогичные условия для семейной ипотеки в 2024 году действуют на территории регионов, в которых нет строящихся многоэтажек (в соответствии с данными информационной системы ЕИСЖС). Эта опция доступна только семьям, воспитывающим ребенка-инвалида.

Рефинансирование обычной ипотеки и ипотека для семей в 2024 году

После рождения здорового ребенка (в период с 01.01.2018 по 31.12.2023) или ребенка с инвалидностью (до 31.12.2023) молодые супруги могут рефинансировать имеющийся ипотечный кредит. Так они смогут выплачивать его по ставке для льготников (до 6% годовых). Это актуально для семей, взявших ипотеку на недвижимость от застройщика (а не на вторичку у собственника).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ставка семейной ипотеки

Особые требования для рефинансирования (например, срок выдачи ипотеки, отсутствие задолженностей и т. п.) стоит уточнять непосредственно у банка, в котором оформлена ипотека для семьи.

Ипотека для семей с детьми и материнский капитал

Если ребенок появился в период с 2018 по конец 2023 года, его родители могут оформить рефинансирование ипотечного кредита. Ипотека для молодой семьи может быть частично погашена материнским капиталом. В таком случае маткапитал идет в пользу первого взноса.

Предложение актуально в том случае, если жилье приобретается у ЮЛ (компании-застройщика). Исключение составляет Дальний Восток: там предусмотрены рефинансирование и покупка объекта у собственника.

Как рассчитать размер семейной ипотеки в Сбербанке, ВТБ и других банках

В 2024 году ипотека для семей оформляется в одном из 64 банков-партнеров. Этот список включает самые распространенные на территории РФ организации. Так, семейная ипотека может быть взята в Сбербанке, ВТБ, Альфа-Банке, Россельхозбанке и других. Каждый из них предлагает дополнительные услуги, например опцию «Снижение процентной ставки». Достаточно внимательно изучить заинтересовавшие вас предложения, а потом уже связываться с банком-партнером.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ипотека для семьи

Удобным инструментом для тех, кто только готовится брать новую семейную ипотеку, является так называемый калькулятор ипотеки. Для проведения расчета нужно указать:

стоимость недвижимости;

размер первого взноса;

размер кредита;

процентную ставку (для семейной ипотеки 2024 года — 5–6%).

Онлайн-калькулятор составит ориентировочный график ежемесячных платежей. Это, в свою очередь, упростит планирование бюджета в будущем.

Итак, мы поговорили о семейной ипотеке на дом, квартиру или участок, перечислили основные условия и категории льготников, а также выяснили, в каких регионах РФ представлено наиболее дешевое жилье. Вышеприведенная информация актуальна на момент написания статьи. Как только появятся новые условия семейной ипотеки, мы обновим материал.

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