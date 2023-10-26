Сексолог рассказала, как вернуть страсть в отношения Сексолог Миллер: «здоровый позитив» в отношениях сохраняет либидо

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В отношениях партнеры совершают множество ошибок, которые портят интимную жизнь обоих, рассказала NEWS.ru сексолог Александра Миллер. Действенным способом наладить ситуацию является отслеживание эмоционального фона. По словам эксперта, необходимо быть на «здоровом позитиве», который поддерживает либидо на высоком уровне.

Стоит быть на здоровом позитиве, так как чем больше с женщиной связано приятных моментов, тем дольше сохраняется либидо. Мужчины же в свою очередь часто меняют модель поведения и перестают воспринимать женщину как полноценную личность. Это приводит к взаимному недопонимаю. Партнеры совершают много ошибок, которых лучше избегать. В частности, стоит следить за своим эмоциональным фоном, — отметила Миллер.

При этом существуют точки невозврата, когда отношения возрождать уже бессмысленно, считает эксперт. Речь идет о ситуациях, когда женщины начинают вести себя как мамы, отчего пропадает влечение.

Также на либидо влияет гормональный фон. К примеру, если в организме преобладает окситоцин — гормон любви, в отношения вносится разнообразие. Нам хочется что-то делать вместе с возлюбленным, радовать его, делать сюрпризы. И создается впечатление, что все хорошо, — добавила сексолог.

Ранее сексолог Керим Костоев заявил, что либидо может пропадать из-за гормональных проблем или рутины. В подобных ситуациях соответствующий вопрос необходимо прорабатывать индивидуально, добавил эксперт.