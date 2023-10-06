Сексолог объяснил, почему угасает влечение в отношениях Сексолог Костоев: отсутствие влечения может быть связано со стрессом или рутиной

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Снижение или полное отсутствие сексуального влечения в отношениях могут быть вызваны гормональными проблемами, а также стрессом или рутиной, рассказал в беседе с «Радио 1» консультант по сексуальным и семейным отношениям Керим Костоев. Также, по его словам, на снижение либидо влияют ссоры и конфликты.

Либидо со временем может утихать. На это могут влиять быт, рутина, стресс, физическая усталость, медикаментозное вмешательство. Также могут повлиять ссоры, конфликты в отношениях, — пояснил эксперт.

При этом он отметил, что хотя отсутствие секса нечасто становится причиной разрыва отношений, но один из партнеров, как правило, в подобных случаях начинает думать об изменах другого, который даже и не догадывается о наличии проблемы. По словам Костоева, в подобных ситуациях необходимо индивидуально прорабатывать вопрос.

Если что-то подобное произошло, то человек может обратиться к специалисту — семейному психологу или даже психиатру, и оттуда уже действовать дальше, — резюмировал сексолог.

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