Счётная палата объяснила причины плохого качества региональных дорог

https://static.news.ru/photo/af2bd820-d655-11ea-9892-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Счётная палата предложила правительству России пересмотреть механизмы финансирования содержания автодорог. По мнению контрольного органа, выделяемые на федеральные трассы суммы существенно превосходят те, что идут на региональные дороги.

Так, на содержание одного километра дорожной сети федерального назначения приходится 2,2 млн рублей, а регионального — всего 288 тысяч рублей, что почти в восемь раз меньше. При этом за последние два года доля федеральных дорог, соответствующих нормативам качества, увеличилась на 7% и достигла 84,8%. Аналогичный показатель региональных дорог за два года вырос только на 1,1% — до 44,2%.

Как отмечает издание «ПолитЭксперт», на данный момент нет законодательно закреплённых критериев отнесения дорог к соответствующему уровню содержания и нет механизма распределения бюджетных ассигнований Росавтодором. На основании этого Счётная палата предлагает пересмотреть нормативы расходов на содержание федеральной дорожной сети.

Ранее NEWS.ru писал, что ещё двум дорогам в России присвоили статусы трасс федерального значения. Одна из них соединяет Вологодскую область и Республику Коми, другая ведёт из Барнаула в Казахстан.