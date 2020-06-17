Саратовская учительница рассылала родителям агитацию в поддержку поправок

https://static.news.ru/photo/f7a8a018-b08c-11ea-8dec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Классный руководитель саратовской школы № 5 отправила в родительский чат в одном из мессенджеров агитацию в поддержку изменений в Конституцию. В тексте говорится, что против поправок выступают «трансформеры», атеисты и спецслужбы западных стран.

Противниками значатся русскоговорящие украинцы, прибалты и грузины (они якобы хотят отобрать российскую территорию), «толпа радикальных атеистов» (против упоминания бога в Основном законе), «информационные агенты» и русскоговорящие граждане Украины, Прибалтики, США, Канады и Польши (они якобы против правды о Великой отечественной войне и защиты детей от пропаганды «ЛГБТ и прочей гадости»). Также она обвинила российских либералов и их «кураторов на Западе», так как поправки противоречат планам других стран по «уничтожению» русского народа.

Кроме того, согласно тексту поста, против поправок выступают «все российские и мировые русскоговорящие трансформеры (феминистки, геи, лесбиянки и т.д., агенты спецслужб западных стран и противники установления МРОТ на уровне прожиточного минимума, повышения пенсий и выплат пособий.

Педагог является членом избирательной комиссии от партии «Родина». О ситуации журналистам «Свободных новостей» рассказали родители одного из учеников.

После публикации этой информации в СМИ в мэрии Саратова заявили , что местный Комитет по образованию проведёт служебную проверку.

Как писал NEWS.ru, изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для голосования по поправкам.

Поправки содержат инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина (в настоящее время идёт его четвёртый по счёту срок и второй подряд после избрания в 2012 году). Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в Госдуме депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.

Оппозиция уведомила мэрию Москвы о проведении 21 и 22 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно было пройти на проспекте Сахарова. Однако позднее градоначальник Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса в городе запрещено проведение массовых мероприятий, власти отказались согласовывать акцию.

Кроме того, вечером 10 марта москвичи вышли к Кремлю на одиночные пикеты против обнуления сроков Путина. Затем они проходили 14 марта в Москве (силовики задержали около 50 человек, в отделе полиции избили правозащитника Льва Пономарёва) и 15 марта в Санкт-Петербурге (как минимум 20 человек задержали).