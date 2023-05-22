RT: Генпрокуратура начала процедуру признания Навального иноагентом

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Алексей Навальный

Генпрокуратура России передала в Минюст запрос о признании Алексея Навального иностранным агентом, рассказал RT руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его мнению, политик может быть внесен в соответствующий реестр в ближайшее время.

Направление нашего запроса из Генпрокуратуры не в московскую прокуратуру, не в полицию, а сразу в Минюст говорит о том, что мы все делаем по закону и началась процедура по признанию Навального иноагентом, — сказал Бородин.

Он отметил, что Навальный продолжает публиковать в соцсетях сообщения, направленные на дискредитацию спецоперации на Украине. После признания иноагентом политику будут грозить штрафы за подобные действия, а затем и уголовное дело. В этом случае можно будет требовать блокировки его аккаунтов.

Ранее сообщалось, что иноагентами были признаны соратники Навального Георгий Албуров и Мария Певчих. Основаниями для этого послужили распространение фейков о российской армии, поддержка санкций в отношении РФ, призывы к свержению действующей власти и нахождение в составе организаций, включенных в реестр иноагентов.