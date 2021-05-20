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В РПЦ не считают грехом вакцинацию от коронавируса

20:24, 20 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Русской православной церкви (РПЦ) попытались развеять опасения тех, кто отказывается от вакцинации, считая её греховным деянием. Об этом сообщает «Интерфакс».

Тема была затронута на круглом столе «Вакцинация: этические проблемы в свете православного вероучения», который прошёл в Сретенской духовной академии в четверг, 20 мая. В мероприятии приняли участие архиереи и священнослужители РПЦ, учёные, врачи, общественные деятели, православные активисты.

Ошибочным является представление, что принципиальный отказ от вакцинации как таковой может быть обусловлен православным вероучением. Выбор в пользу вакцинации или отказа от неё является индивидуальным решением каждого человека, — цитирует агентство итоговый документ.

Участники круглого стола считают недопустимым и греховным распространение ложных учений, отождествляющих вакцинацию с «принятием печати антихриста». Также были осуждены конспирологические утверждения о якобы производимом посредством вакцинации тайном чипировании человечества.

Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл в марте сделал прививку от коронавирусной инфекции одним из российских препаратов. 

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