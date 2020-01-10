В Русской православной церкви считают, что храм является подходящим местом того, что бы православный мужчина нашёл себе православную невесту.
Об этом заявил председатель синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире телеканала «
Для православного христианина и православной христианки сама атмосфера храма — это та вполне естественная ситуация, где может зародиться не только личное знакомство, но и любовь, — сказал митрополит.
Также он выразил уверенность, что очень многие православные супруги познакомились именно в храме, в том числе при исполнении каких-либо церковных послушаний, или после богослужений.
Ранее NEWS.ru писал о том, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл раскритиковал законопроект о домашнем насилии. Он отметил зависимость авторов законопроекта от «зарубежных инноваций».
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