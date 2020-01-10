https://static.news.ru/photo/c58b81aa-3471-11ea-be58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Русской православной церкви считают, что храм является подходящим местом того, что бы православный мужчина нашёл себе православную невесту.

Об этом заявил председатель синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире телеканала « Россия-24 ». По его словам, приходить в храм исключительно для знакомств было бы странно, однако это вполне подходящее место для того, чтобы между двумя православными христианами зародились чувства.

Для православного христианина и православной христианки сама атмосфера храма — это та вполне естественная ситуация, где может зародиться не только личное знакомство, но и любовь, — сказал митрополит.

Также он выразил уверенность, что очень многие православные супруги познакомились именно в храме, в том числе при исполнении каких-либо церковных послушаний, или после богослужений.

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