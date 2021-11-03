Росздравнадзор пожалуется на врачей-антипрививочников в прокуратуру

Росздравнадзор будет выявлять медработников и граждан, выступающих против вакцинации и распространяющих ложную информацию о её вреде. Соответствующий документ подписала глава ведомства Алла Самойлова. Она напомнила об уголовной ответственности за подобные деяния, пишет «Медвестник».

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 1 ноября направила в территориальные органы письмо с поручением выявлять граждан, принимающих участие в антипрививочной кампании и «активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции», сообщает издание.

В течение трёх дней в Росздравнадзор необходимо письменно сообщать о передаче информации в прокуратуру или следственные органы регионов, — отмечается в материале.

Особое внимание служба намерена обращать на медиков, выступающих против прививок. В письме уточняется, что подобные деяния могут подпадать под уголовные статьи о публичном распространении заведомо ложной информации (207.1 и 207.2 УК РФ). В случае, если вследствие этого наступила смерть по неосторожности, то наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее полиция Татарстана начала проверку после опубликованного в соцсетях видео, на котором несколько женщин призывали граждан проходить в торговый центр в Нижнекамске, не показывая QR-кодов. Правонарушители будут привлечены к административной ответственности после того, как будут установлены их личности, сообщили в правоохранительных органах.

Ранее в МВД РФ заявили, что с июля было возбуждено более 500 уголовных дел о поддельных сертификатах о вакцинации и других документах, связанных с COVID-19. Кроме того, было заблокировано 2036 специализированных интернет-сайтов, распространяющих поддельные сертификаты, QR-коды, результаты ПЦР-тестов, фиктивные медотводы и другие документы.