Роженица отсудила компенсацию в полмиллиона рублей за смерть ребенка

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Жительница Ростовской области Анастасия Ктиторова отсудила у врача 500 тысяч рублей за смерть своего ребенка. Девушка потеряла младенца из-за врачебной ошибки. Она не могла родить почти двое суток и неоднократно просила сделать кесарево сечение, однако ей постоянно отказывали, несмотря на имеющиеся у пациентки медицинские показания к операции, сообщает «КП-Ростов-на-Дону». Роженица считает, что не добилась справедливости.

Я дважды просила сделать кесарево, в три часа ночи и в пять утра. Сначала врач объясняла, что я очень долго мучилась, что у меня почти все открылось (родовые пути. — NEWS.ru), что я должна родить сама. Во второй раз получила более грубый отказ. Она сказала так: «Ты знаешь, что это такое, это операция, а для нее нужны показания, а показаний нет», — поделилась Анастасия.

Когда на смену заступил другой врач-акушер, женщине сразу же назначили кесарево сечение. Ребенок появился на свет, но почти сразу умер из-за недостатка кислорода — внутриутробной гипоксии. Персонал больницы извинился перед родственниками Анастасии.

В мае 2021 года суд признал лечащего врача роженицы виновной по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Женщину приговорили к двум годам и шести месяцам ограничения свободы.

Пострадавшая хотела получить от суда моральную компенсацию в 2 млн рублей. Пока что суд обязал ответчика выплатить 500 тысяч рублей, но Анастасия считает это неприемлемым.

В Минздраве заявили, что детская смертность в России за три года сократилась на 12,7%. Статистику привел заместитель главы Минздрава Олег Салагай. Он также отметил, что с 2019 по 2021 год младенческая смертность снизилась примерно на 10%.