Ростех представит на МАКС-2021 «принципиально новый» самолёт

https://static.news.ru/photo/73bb130e-8bb9-11eb-b990-96000091f725_660.jpg Фото: RostecRussia/facebook.com

Ростех анонсировал новинку в области самолётостроения. Как сообщили в пресс-службе госкорпорации, увидеть новый самолёт можно будет на выставке МАКС-2021.

По данным Ростеха, это будет «принципиально новый самолёт». К какому классу он будет относится — к военному или гражданскому — не уточняется.

Хотим максимально ярко представить все достижения России как в военном, так и в гражданском авиастроении, в том числе перспективные модели самолётов, вертолётов, двигатели и другие агрегаты, передовые бортовые системы. Планируются и новинки. В частности, впервые покажем принципиально новый самолёт, — сказали РИА Новости в госкорпорации.

В авиасалоне, который пройдёт в подмосковном Жуковском 20–25 июля, будут участвовать все холдинги Ростеха, создающие авиационную продукцию. Общая площадь экспозиции корпорации превысит пять тысяч квадратных метров.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что МАКС-2021 состоится несмотря на ограничения в связи с пандемией коронавируса. Принять участие в мероприятии уже выразили своё желание более 40 стран. Россия представит на выставке самолёты ЛМС «Байкал», Ил-114-300, МС-21-310 с двигателем ПД-14, Су-30СМ2 с двигателем АЛ41Ф1С, вертолёты Ансат-М, Ка-226Т, Ка-32А11М, писал NEWS.ru.