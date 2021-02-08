Россию призвали выступить за взаимное признание в мире вакцин от COVID-19

https://static.news.ru/photo/786bfe16-6aa5-11eb-a647-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законодатели РФ должны поднять вопрос о взаимном признании странами мира зарегистрированных вакцин, что позволит россиянам спокойно перемещаться по миру.

Об этом говорится в обращении Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) на имя спикеров Госдумы и Совфеда Вячеслава Володина и Валентины Матвиенко, сообщает РИА Новости.

Директор института Максим Петунин считает, что парламентарии должны инициировать международную дискуссию о признании вакцин, которые прошли клинические испытания, в том числе и «Спутника V».

Национальные правительства обосновывают закрытие границ масштабами распространения данного вируса, разделяя государства на так называемые зоны. Зачастую Россия попадает в красную зону — территорию активного распространения COVID-19. При этом показатели заболеваемости россиян данным вирусом в последнее время стабильно снижаются, — отмечается в письме.

Петунин подчеркнул, что на уровень заболеваемости россиян позитивно влияет вакцинация «Спутником V». Эффективность вакцины доказана в ходе клинических испытаний, что подтвердил авторитетный журнал The Lancet.

Крайне важно на межпарламентском уровне суметь отстоять авторитет российской науки и медицины, а вместе с ними и честь нашей страны, ведь кампания по дискредитации нашей отечественной вакцины в международных СМИ идёт полным ходом, — говорится в письме.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Всемирная организация здравоохранения допускает, что «Спутник V» окажется в числе вакцин, которые распространяются по программе COVAX. Для этого он должен получить одобрение ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях. Программа COVAX сейчас имеет соглашения с производителями вакцин из Pfizer/BioNTech и AstraZeneca.