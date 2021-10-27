Россиянку оштрафовали за публикацию переписки мужа с любовницей из мэрии

32-летняя жительница города Сокол Вологодской области Гульнара Жирнова опубликовала во «ВКонтакте» переписку мужа с любовницей — сотрудницей администрации города и председателем молодёжного парламента. Женщина рассказала NEWS.ru, что муж любовницы пообещал в следующий раз добиться её заключения.

По информации из Telegram пресс-службы региональных судов, мировой судья постановил , что Жирнова нарушила неприкосновенность частной жизни супруга, и оштрафовал её на 20 тысяч рублей. Подсудимая признала вину, но не раскаивается. На суде она объяснила, что хотела сохранить семью.

Я никого не оскорбляла, просто обратила внимание, что любовница моего мужа — начальник экономического отдела администрации города, член «Единой России» и председатель молодёжного парламента. То есть она — пример для всей молодёжи нашего города. <...> У неё есть муж, который стоял у суда, её ждал, для него это тоже нормально. Он мне сказал: «Ещё раз ты про мою жену что-то напишешь, ты вообще в тюрьме сидеть будешь», — рассказала NEWS.ru Жирнова.

Она отметила, что была знакома с любовницей супруга, а та знала о наличии ребенка у семейной пары. По словам Жирновой, в переписке, которую она опубликовала, были оскорбления в её адрес. При этом у неё был доступ также к сообщениям сексуального характера, фотографиям и видеозаписям.

Я восстановила архив, 96 страниц переписки. Помимо переписки куча фотографий её, голой, на рабочем месте, в администрации города — она стоит, а сзади шкаф с благодарностями муниципальному району. Я написала пост о том, что такой человек может дать молодёжи, — добавила она.

Жирнова сообщила, что не собирается оспаривать штраф, потому что не видит смысла и уверена, что «по закону правды я не найдёт».

Ранее глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок объявил, что подаёт в отставку на фоне громкого скандала. Он извинился за то, что нарушил правила социального дистанцирования, встречаясь с любовницей.