Россияне рассказали, каких тем следует избегать в творчестве

Около половины россиян считают, что музыкантам, художникам и режиссёрам лучше избегать в своём творчестве тем насилия и суицида (50%), алкоголя и наркотиков (47%), свидетельствуют результаты опроса Левада-Центра (организация, исполняющая функции иностранного агента) о недавних претензиях правоохранительных органов к артистам. 63% россиян заявили, что нужно запрещать выступления артистов, которые используют нецензурную лексику, противоположного мнения придерживаются 36%.

35% опрошенных посчитали , что артистам стоит избегать в своих произведениях темы секса. Ещё 28% отнесли к таким темам вопросы религии и веры в Бога. Лишь 13% респондентов заявили, что артисты могут касаться любых тем. По сравнению с 2018 годом доля таких ответов снизилась на 6%.

Как выяснилось, более половины респондентов (53%) ничего не знают о претензиях, недавно предъявленных правоохранительными органами известным певцам и рэперам. 47% слышали об этом. При этом 47% опрошенных назвали претензии правоохранительных органов оправданными, ещё 36% посчитали их цензурой и нарушением права на свободу творчества.

Опрос был проведён с 16 по 22 декабря 2021 года среди 1640 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населённых пунктах и 50 субъектах Российской Федерации.

Ранее руководитель организации «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что обратится к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить творчество рэперов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Фёдоров). Он объяснил намерение тем, что исполнителям стоит «быть в тонусе и не забывать, где они живут».

Так он прокомментировал предложение блогера Дмитрия Якушева изучить треки музыкантов на предмет экстремизма и реабилитации нацизма. Позже Якушев назвал пост в соцсетях шуткой и призвал СК отменить проверку. Отмечается, что Бастрыкин поручил следственному управлению СК России в рамках доследственной проверки тщательно изучить доводы, изложенные в обращении к нему, и дать произошедшему соответствующую правовую оценку.