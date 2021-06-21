Россияне назвали самую выдающуюся личность в истории

Президент России Владимир Путин занял пятое место в списке самых выдающихся людей всех времён и народов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-Центра (признан российскими властями иноагентом).

По мнению россиян, в мае 2021 года среди самых выдающихся личностей оказались Иосиф Сталин (39%), Владимир Ленин (30%), Александр Пушкин (23%), Пётр I (19%) и Владимир Путин (15%), говорится на сайте Левада-Центра. Сталин «удерживает лидерство» с 2012-го.

По сравнению с исследованием, которое проводилось в 2017 году, в два раза (с 34% до 15%) сократилась доля граждан России, считающих Путина выдающейся личностью.

В январе 2021 года специалисты фонда «Общественное мнение» провели опрос, в результате которого выяснилось, что президенту страны доверяют 55% россиян. В свою очередь 33% сказали, что без доверия относятся к национальному лидеру.