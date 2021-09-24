Россияне начали массово скупать жильё за границей

По данным агентства Barnes International Moscow, в сентябре 2021 года спрос на недвижимость за границей среди россиян увеличился на 30% по сравнению с периодом до пандемии коронавируса. Граждане России массово скупают жильё за рубежом во многом ради получения иностранных паспортов и вида на жительство, пишет Lenta.ru.

Наибольшей популярностью среди россиян пользуется недвижимость в Марбелье, Барселоне, Тоскане, Монако и на Лазурном берегу. Также увеличился спрос на дома в США, особый интерес вызывают виллы в Майами и Нью-Йорке по цене от $4 млн.

Прежде всего речь идёт о приобретении недвижимости в качестве второго дома в бюджете €10−20 млн. Также популярностью пользуется Греция с её доступной программой ВНЖ, — говорится в отчёте компании.

По данным агентства, только 10% от числа покупателей недвижимости за рубежом приобретают её исключительно для личного пользования. 20% таким образом инвестируют в бизнес, а 70% намереваются получить иностранный паспорт.

Ранее экономист Дмитрий Адамидов сообщил, что россияне покупают жильё за границей в том числе из-за боязни инфляции. Таким образом они преобразуют свои активы в недвижимость за рубежом.