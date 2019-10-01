Контролеры в кинотеатрах, библиотекари и продавцы книжных магазинов смогут на законных основаниях требовать у посетителей предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Соответствующий закон вступил в силу с 1 октября 2019 года.
В пояснительной записке отмечается, что удостоверение личности придётся показывать, если фильм или иное зрелищное мероприятие идёт с возрастной маркировкой «18+».
Кроме того, аналогичные требования введены в библиотеках при выдаче литературы, содержащей информацию, запрещённую для распространения среди детей.
Закон также запрещает распространение информационной продукции категории «18+» на расстоянии менее 100 метров от детских садов, школ, лагерей и санаториев, сообщает
Ранее News.ru писал о том, что с 1 октября вступило в силу постановление, запрещающее жарить шашлык на балконах в квартирах, комнатах общежитий и отелей. Документ был опубликован на сайте кабинета министров. Согласно новым правилам противопожарного режима в стране, запрещается разводить открытый огонь на балконах (лоджиях). Нарушители будут наказываться штрафами в размере от трёх до пяти тысяч рублей.