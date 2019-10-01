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С 1 октября вступило в силу постановление, запрещающее жарить шашлык на балконах в квартирах, комнатах общежитий и отелей. Документ был опубликован на сайте кабинета министров.

Согласно новым правилам противопожарного режима в стране, запрещается разводить открытый огонь на балконах (лоджиях). Нарушители будут наказываться штрафами в размере от трёх до пяти тысяч рублей. При этом в МЧС...