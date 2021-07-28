Россиянам в Анталье порекомендовали не выходить из отелей

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Ростуризм порекомендовал путешественникам из России, которые находятся в турецкой Анталье, не покидать свои отели. Об этом пишет ТАСС.

Рекомендуем всем туристам в регионе Антальи не покидать территории отелей и следовать рекомендациям местных властей, — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что российские власти остаются на связи с генеральным консульством в городе и с туроператорами.

В генконсульстве в Анталье рассказали, что россияне пока не обращались за помощью. Все туристические экскурсии в курортных зонах Сиде, Соргун и Манавгат приостановлены.

Ранее стало известно, что в районе Манавгата в турецкой Анталье вспыхнул сильный лесной пожар. Экстренные службы пытаются взять ситуацию под контроль. Для ликвидации возгорания задействованы два самолёта, 15 вертолётов, 106 пожарных машин и шесть бульдозеров.

Смог от пожара виден в непосредственной близости от жилых домов. Возгорание произошло в двух точках ближайшего лесного массива. Огонь быстро распространился по большой территории.

В результате пожара пострадали 53 человека, рассказал министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли. Местные власти приняли решение эвакуировать четыре района.