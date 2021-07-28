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Россиянам в Анталье порекомендовали не выходить из отелей

20:50, 28 июля 2021
Россиянам в Анталье порекомендовали не выходить из отелей Фото: Cevin Dettlaff/dpa/Global Look Press
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Ростуризм порекомендовал путешественникам из России, которые находятся в турецкой Анталье, не покидать свои отели. Об этом пишет ТАСС.

Рекомендуем всем туристам в регионе Антальи не покидать территории отелей и следовать рекомендациям местных властей, — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что российские власти остаются на связи с генеральным консульством в городе и с туроператорами.

В генконсульстве в Анталье рассказали, что россияне пока не обращались за помощью. Все туристические экскурсии в курортных зонах Сиде, Соргун и Манавгат приостановлены.

Ранее стало известно, что в районе Манавгата в турецкой Анталье вспыхнул сильный лесной пожар. Экстренные службы пытаются взять ситуацию под контроль. Для ликвидации возгорания задействованы два самолёта, 15 вертолётов, 106 пожарных машин и шесть бульдозеров.

Смог от пожара виден в непосредственной близости от жилых домов. Возгорание произошло в двух точках ближайшего лесного массива. Огонь быстро распространился по большой территории.

В результате пожара пострадали 53 человека, рассказал министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли. Местные власти приняли решение эвакуировать четыре района.

В результате крупного лесного пожара в районе курорта Манавгат в Анталье пострадали 53 человека

suleymanblr63/twitter.com

В результате крупного лесного пожара в районе курорта Манавгат в Анталье пострадали 53 человека

ayazmiayaz/twitter.com

В результате крупного лесного пожара в районе курорта Манавгат в Анталье пострадали 53 человека

suleymanblr63 /twitter.com

Местные власти сообщили об эвакуации четырёх районов. Из-за пожара повреждено несколько домов

biraylakyolcu/twitter.com

Местные власти сообщили об эвакуации четырёх районов. Из-за пожара повреждено несколько домов

Cevin Dettlaff/dpa/GLobal Look Press

Местные власти сообщили об эвакуации четырёх районов. Из-за пожара повреждено несколько домов

Cevin Dettlaff/dpa/Global Look Press

Экстренные службы пытаются взять ситуацию под контроль. Для ликвидации возгорания задействованы два самолёта, 15 вертолётов, 106 пожарных машин и шесть бульдозеров

osmanonurx/twitter.com

Экстренные службы пытаются взять ситуацию под контроль. Для ликвидации возгорания задействованы два самолёта, 15 вертолётов, 106 пожарных машин и шесть бульдозеров

osmanonurx/twitter.com

Экстренные службы пытаются взять ситуацию под контроль. Для ликвидации возгорания задействованы два самолёта, 15 вертолётов, 106 пожарных машин и шесть бульдозеров

osmanonurx/twitter.com

Смог от пожара виден в непосредственной близости от жилых домов. Огонь быстро распространился по большой территории

phaseliis/twitter.com

Смог от пожара виден в непосредственной близости от жилых домов. Огонь быстро распространился по большой территории

birsevdadirmanavgat/instagram.com

Смог от пожара виден в непосредственной близости от жилых домов. Огонь быстро распространился по большой территории

birsevdadirmanavgat/instagram.com

Смог от пожара виден в непосредственной близости от жилых домов. Огонь быстро распространился по большой территории

buseaergull/twitter.com

Возгорание произошло в двух точках ближайшего лесного массива

ylmzatalay/twitter.com

Возгорание произошло в двух точках ближайшего лесного массива

Niko241/twitter.com

Возгорание произошло в двух точках ближайшего лесного массива

veryansintvcom/twitter.com

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