Россиянам в Анталье порекомендовали не выходить из отелей
Вячеслав Оглоблин
Вячеслав Оглоблин
20:50, 28 июля 2021
Фото: Cevin Dettlaff/dpa/Global Look Press
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Ростуризм порекомендовал путешественникам из России, которые находятся в турецкой Анталье, не покидать свои отели. Об этом пишет ТАСС.
Рекомендуем всем туристам в регионе Антальи не покидать территории отелей и следовать рекомендациям местных властей, — сообщили в ведомстве.
Там отметили, что российские власти остаются на связи с генеральным консульством в городе и с туроператорами.
В генконсульстве в Анталье рассказали, что россияне пока не обращались за помощью. Все туристические экскурсии в курортных зонах Сиде, Соргун и Манавгат приостановлены.
Ранее стало известно, что в районе Манавгата в турецкой Анталье вспыхнул сильный лесной пожар. Экстренные службы пытаются взять ситуацию под контроль. Для ликвидации возгорания задействованы два самолёта, 15 вертолётов, 106 пожарных машин и шесть бульдозеров.
Смог от пожара виден в непосредственной близости от жилых домов. Возгорание произошло в двух точках ближайшего лесного массива. Огонь быстро распространился по большой территории.
В результате пожара пострадали 53 человека, рассказал министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли. Местные власти приняли решение эвакуировать четыре района.
В результате крупного лесного пожара в районе курорта Манавгат в Анталье пострадали 53 человека
suleymanblr63/twitter.com
В результате крупного лесного пожара в районе курорта Манавгат в Анталье пострадали 53 человека
ayazmiayaz/twitter.com
В результате крупного лесного пожара в районе курорта Манавгат в Анталье пострадали 53 человека
suleymanblr63 /twitter.com
Местные власти сообщили об эвакуации четырёх районов. Из-за пожара повреждено несколько домов
biraylakyolcu/twitter.com
Местные власти сообщили об эвакуации четырёх районов. Из-за пожара повреждено несколько домов
Cevin Dettlaff/dpa/GLobal Look Press
Местные власти сообщили об эвакуации четырёх районов. Из-за пожара повреждено несколько домов
Cevin Dettlaff/dpa/Global Look Press
Экстренные службы пытаются взять ситуацию под контроль. Для ликвидации возгорания задействованы два самолёта, 15 вертолётов, 106 пожарных машин и шесть бульдозеров
osmanonurx/twitter.com
Экстренные службы пытаются взять ситуацию под контроль. Для ликвидации возгорания задействованы два самолёта, 15 вертолётов, 106 пожарных машин и шесть бульдозеров
osmanonurx/twitter.com
Экстренные службы пытаются взять ситуацию под контроль. Для ликвидации возгорания задействованы два самолёта, 15 вертолётов, 106 пожарных машин и шесть бульдозеров
osmanonurx/twitter.com
Смог от пожара виден в непосредственной близости от жилых домов. Огонь быстро распространился по большой территории
phaseliis/twitter.com
Смог от пожара виден в непосредственной близости от жилых домов. Огонь быстро распространился по большой территории
birsevdadirmanavgat/instagram.com
Смог от пожара виден в непосредственной близости от жилых домов. Огонь быстро распространился по большой территории
birsevdadirmanavgat/instagram.com
Смог от пожара виден в непосредственной близости от жилых домов. Огонь быстро распространился по большой территории
buseaergull/twitter.com
Возгорание произошло в двух точках ближайшего лесного массива
ylmzatalay/twitter.com
Возгорание произошло в двух точках ближайшего лесного массива
Niko241/twitter.com
Возгорание произошло в двух точках ближайшего лесного массива