Россиянам разрешат не согласовывать снос стен

https://static.news.ru/photo/9c93ba2e-2e68-11ea-aa67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сносить стены в квартире смогут россияне без каких-либо согласований с надзорными ведомствами. Главное, чтобы это были ненесущие стены и чтобы перепланировка не угрожала другим жильцам и не нанесла ущерба зданию.

Как рассказали «Известиям» эксперты рынка, на вторичке около 20% квартир имеют подобные перепланировки. Член экспертной группы мониторинга при общественном совете Минстроя Иван Камельских подчеркнул, что чаще всего это мелкие переделки, которые не нарушают конструкции здания и комфорт соседей.

Он объяснил, что по закону россияне обязаны согласовывать все перепланировки с надзорными органами. Изменения должны быть отражены в техпаспорте. Но подобные изменения требуют затрат времени и денег.

Мы провели мониторинг ситуации на рынке жилья и пришли к выводу, что назрели изменения в действующее законодательство, — отметил управляющий партнёр компании «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

Письмо с инициативой изменить закон было направлено в администрацию президента.

Покупателям квартир в новостройках могут предоставить право фиксировать все выявленные недостатки в передаточном акте. Соответствующий законопроект разработали депутаты Госдумы. Кроме того, они предложили сократить сроки достройки проблемных объектов, разрешив Фонду защиты прав дольщиков не размещать на счетах эскроу деньги, предназначенные для выполнения своих обязательств по их возведению, писал ранее NEWS.ru.