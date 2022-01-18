Россиянам рассказали о традициях в Крещенский сочельник

Традиционно Крещенский сочельник, 18 января, православные христиане начинали с богослужения, которое завершалось, как правило, освящением воды. При этом принимать какую-либо пищу можно было только после окончания литургии, пишут «Народные Новости».

Традиционно православные христиане начинали этот день с богослужения. Как правило, большая служба завершалась освящением воды. Люди часто готовили «сочиво» — постное блюдо, приготовленное из зерен пшеницы или риса. Впрочем, это или любое другое кушанье можно есть только после завершения литургии, — сообщает издание.

Освящённую воду обычно приносили домой, чтобы омыть ей своё жилище. При этом на домах рисовали белые кресты для защиты от нечисти. Также на сочельник принято омываться в проруби: в особенности это касается тех, кто занимался гаданием в Новый год или на Святки.

Ранее врач Бутай Бутаев рассказал, как подготовиться к крещенским купаниям. Он также порекомендовал не употреблять алкоголь до и после процедуры.