Россиянам рассказали, чем для них опасен растворимый кофе Физиолог Созыкин: для растворимого кофе часто используют дешевое сырье

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При производстве растворимого кофе часто используют самое дешевое сырье, рассказал NEWS.ru доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения физиолог Александр Созыкин. По его словам, часто в ход идет некондиция, а то и брак, поэтому регулярное употребление такого напитка может привести к развитию гастрита, язвенных болезней, панкреатита и других патологий.

Кроме того, низкокачественный растворимый кофе содержит ароматизаторы, усилители вкуса и запаха. Особенно это касается пакетированного кофе, в который к тому же добавляют сахар, красители и различные растительные компоненты, — добавил специалист.

Ранее старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии врач-диетолог кандидат медицинских наук Наталья Денисова предупредила, что риск сгущения крови и образования тромбов возрастает, если пить мало воды и ограничиваться чаем или кофе. По ее уточнению, тромб может в любой момент оторваться, попасть в критически значимый сосуд и закупорить его, что может привести к инфаркту или инсульту.

Чтобы ограничить употребление кофе или полностью отказаться от него, следует заменить напиток на зеленый чай или какао. Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов также предложил в качестве альтернативы травяные чаи или декофеинизированный кофе, который к тому же содержит достаточно антиоксидантов.