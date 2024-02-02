Назван способ снизить риск образования тромбов Диетолог Денисова: обезвоживание увеличивает риск образования тромбов

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Риск сгущения крови и образования тромбов возрастает, если пить мало воды и ограничиваться чаем или кофе, заявила в беседе с aif.ru врач-диетолог старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии кандидат медицинских наук Наталья Денисова. По ее словам, тромб может в любой момент оторваться, попасть в критически значимый сосуд и закупорить его, что может привести к инфаркту или инсульту.

Если исключить генетическую предрасположенность и некоторые заболевания, то густая кровь у здорового человека — признак обезвоживания организма. Из-за нехватки жидкости тромбоциты начинают склеиваться, откладываться в сосудах и образовывать тромбы, — предупредила врач.

Как пояснила Денисова, чтобы избежать загустения крови, нужно выпивать полтора-два литра жидкости. При этом кофе и алкоголь не считаются, поскольку они выводят жидкость из организма. В случае употребления большого количества кофе следует увеличить и потребление воды, добавила диетолог.

Кроме того, рекомендовано не злоупотреблять жирной пищей, которая тоже является фактором риска сгущения крови и образования тромбов. В частности, один из побочных эффектов знаменитой кетодиеты, которую многие используют для похудения или при занятиях спортом, — повышенное тромбообразование, предупредила Денисова.

Механизм следующий. Избыток жиров в пище приводит к повышению в крови уровня «плохого» холестерина, который откладывается на стенках сосудов и образует бляшки, а на эти бляшки очень хорошо «садятся» тромбоциты, в результате чего возникают тромбы. И образуется закупорка сосуда, — отметила врач.

Вместе с этим важно соблюдать умеренность в употреблении соли. С одной стороны, соль притягивает воду и вызывает отеки, а это значит, что в межклеточном пространстве воды много, а во внутриклеточном — мало. Также нужно следить, чтобы в организме не было избытка или недостатка витамина С, который влияет на свертываемость крови, а также избытка или недостатка кальция, фосфора и магния.

Ранее врач-флеболог Максим Абасов заявил, что употребление лука и чеснока может поспособствовать рассасыванию тромбов, образовавшихся в сосудах. По его словам, они способствуют уменьшению вязкости крови, что предотвращает ее загустение. Кроме того, пользу для здоровья несет свекла. От шпината и брокколи же следует отказаться, считает врач.