Россиянам раскрыли простой способ отказа от кофе Врач Белоусов: зеленый чай поможет легче отказаться от кофе

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Чтобы ограничить употребление кофе или полностью отказаться от него, следует заменить напиток на зеленый чай или какао, посоветовал врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. В беседе с РИАМО специалист также предложил в качестве альтернативы травяные чаи или декофеинизированный кофе, который к тому же содержит достаточно антиоксидантов.

Для тех, кто хочет избежать употребления кофе или ограничить его потребление, существуют различные альтернативы, включая зеленый чай, травяные напитки, какао, а также декофеинизированный кофе или чай. Кстати, декофеинизированный кофе содержит все те же полезные вещества, в том числе антиоксиданты, что и традиционный напиток, — пояснил врач.

Альтернативные напитки помогут оставаться бодрым и поспособствуют повышению настроения. При этом для большинства людей при отсутствии противопоказаний кофеин в умеренных количествах опасности не представляет. Белоусов добавил, что у некоторых кофе вызывает бессонницу из-за стимулирующего воздействия на центральную нервную систему, а его чрезмерное употребление может привести к побочным эффектам, таким как нервозность, учащенное сердцебиение и тремор.

Диетолог Ольга Редина ранее предупредила, что кофе, алкоголь и шоколад повышают риски развития сердечной аритмии. Специалист отметила, что кофеин обладает стимулирующим свойством, из-за этого увеличивается активность сердца.