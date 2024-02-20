Диетолог перечислила продукты, провоцирующие аритмию Диетолог Редина: кофе и шоколад повышают риски аритмии

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Кофе, алкоголь и шоколад повышают риски развития сердечной аритмии, предупредила врач-диетолог Ольга Редина. В беседе с «Вечерней Москвой» специалист отметила, что кофеин обладает стимулирующим свойством, из-за этого увеличивается активность сердца. Она посоветовала не злоупотреблять кофейными напитками при проблемах с сердечно-сосудистой системой.

Кофеин обладает стимулирующим свойством, которое увеличивает активность сердца и вызывает изменения в его работе. Не стоит злоупотреблять кофеинсодержащими напитками людям, у которых ранее были диагностированы сердечно-сосудистые изменения, — пояснила Редина.

Шоколад содержит такие вещества, как теобромин и фенилэтиламин. Из-за этого какао-бобы могут приводить к усилению сердечного ритма и нарушению регулярности сердцебиений. При этом для абсолютно здоровых людей продукт не представляет опасности. Как уточнила диетолог, злоупотребление алкоголем приводит к повышению артериального давления. Кроме того, опасность для сердца представляет пища, богатая жирами и специями.

Особенно опасно переедать сладкую и соленую пищу. Это увеличивает нагрузку на сердце и провоцирует его усиленную работу, из-за которой может развиться аритмия, — заключила Редина.

Отоларинголог Светлана Марнова ранее предупредила, что капли для носа могут представлять опасность для здоровья, так как они повышают риск развития аритмии. По ее словам, сосудосуживающие препараты имеют массу противопоказаний, на которые необходимо обращать внимание.