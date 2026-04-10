10 апреля 2026 в 11:04

Россиянам раскрыли, что грозит за снятие шелухи с лука в магазине

Глава СПР Койтов: за снятие шелухи с лука в магазине могут выписать штраф

За снятие шелухи с лука в магазине могут выписать штраф в размере от 300 до 500 рублей, заявил в беседе с KP.RU председатель Союза потребителей России Алексей Койтов. Он отметил, что соответствующая мера предусмотрена статьей 7.17 КоАП РФ «Уничтожение или повреждение чужого имущества».

Если обдирать лук в магазине, это действительно может обернуться административными санкциями. Это может быть расценено как повреждение товара. Ведь любой товар нам не принадлежит, пока мы его не купили. Это чужая собственность. Допустим, сегодня мы пришли в магазин и обдираем лук. Завтра переключимся на яблоки. А послезавтра откроем пакет молока. Такие поступки являются правонарушениями и чреваты последствиями, — напомнил Койтов.

Он предупредил, что все издержки, которые несет бизнес в связи с хищением или порчей товара, впоследствии учитывают при ценообразовании продуктов. По мнению эксперта, сами покупатели должны быть заинтересованы в том, чтобы в магазинах не было никаких инцидентов.

Ранее адвокат по гражданским делам Эдуард Федотов заявил, что за кражу еды из холодильника на работе можно получить штраф или административный арест. Он отметил, что конечное наказание зависит от суммы ущерба.

