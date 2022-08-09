Россиянам объяснили, как сообщить детям о смерти родителей Психолог Журавлева: детям нужно смотреть в глаза, говоря им о смерти родителей

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Разговор о смерти родителя — один из самых сложных для мамы и папы — от того, как преподносят такую новость, зависит очень много, рассказала детский психолог Татьяна Журавлева. Эксперт подчеркнула, что с такими темами лучше не затягивать и постараться говорить о трагедии «без слез и большого количества эмоций», так как ребенок и со своими переживаниями с трудом справится, не говоря о чувствах другого человека.

Важно говорить с ребёнком тогда, когда он готов вас выслушать, чтобы он не был уставившим и не был увлечён каким-то делом. Сядьте, обнимете ребёнка, постарайтесь смотреть ему в глаза. Необходимо учитывать в этом вопросе и возраст ребёнка. Говорили ли вы до этого о смерти, понимает ли ребёнок, что такое смерть. Если ребёнок не знает что такое смерть, то будьте готовы терпеливо ответить ему на все его вопросы, даже если они могут вам казаться странными. Не злитесь на них, не осуждайте, потому что дети до конца могут не понимать, что такое смерть, — рассказала Журавлева.

Собеседница призвала не подменять понятия, чтобы сгладить подобные новости: лучше сказать как есть — «папа/мама умер(ла), его/ее больше нет, дайте ребёнку время для осознания, его больше всего пугает неизвестность. Расскажите о том, что вам тоже очень больно, грустно и вы скучаете».

Ребёнок может задать вопрос «а ты тоже умрешь?». Стоит ответить на него честно: «да, но это будет нескоро, я буду стараться прожить долгую жизнь, чтобы у нас с тобой впереди еще было много радостных моментов вместе. Не стоит об этом волноваться сейчас, ведь сейчас я с тобой и мы вместе со всем справимся. Будьте внимательны к своему состоянию и состоянию ребёнка. Говорите о своих чувствах, это поможет ему говорить о своих. Так горе будет проживаться быстрее, — заявила психолог.

По ее словам, если ребенок никак не реагирует на новость о смерти другого родителя, то, возможно, он еще не все осознал или находится в шоке.

Ранее консультант по отношениям Татьяна Журавлева рассказала, что особой разницы в воспитании девочек и мальчиков нет: лучше опереться на детскую психику, основываясь на возрасте ребенка. Психолог подчеркнула, что «всем важно, чтобы их любили, проявляли заботу, внимание, похвалу и прислушивались к их мнению». Эксперт добавила, что дети с трех — пяти лет учатся, копируя поведение родителей своего пола: в это время закладывается модель будущего взаимодействия с «противоположностью» — это значит, что мальчик, смотря на общение отца с матерью, старается копировать его.