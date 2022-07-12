Стало известно, есть ли разница в воспитании мальчиков и девочек Психолог Журавлева посоветовала россиянам воспитывать мальчиков и девочек одинаково

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

↵Консультант по отношениям Татьяна Журавлева рассказала NEWS.ru, что особой разницы в воспитании девочек и мальчиков нет: лучше опереться на детскую психику, основываясь на возрасте ребенка. Психолог подчеркнула, что «всем важно, чтобы их любили, проявляли заботу, внимание, похвалу и прислушивались к их мнению».

Лучше опираться на детскую психологию, исходя из возраста ребенка. Есть несколько особенностей воспитания в зависимости от пола. Маме лучше избегать контакта с обнаженным телом сыновей старше трех лет. То есть, чтобы мальчик не видел вас обнаженной, а вы его. Обычно это касается вопросов переодевания, принятия ванны и похода в туалет. Научите ребенка к этому возрасту решать эти вопросы самостоятельно, либо же с помощью лиц мужского пола. Такой же совет папам девочек, — отметила Журавлева.

Эксперт добавила, что дети с трех — пяти лет учатся, копируя поведение родителей своего пола: в это время закладывается модель будущего взаимодействия с «противоположностью» — это значит, что мальчик, смотря на общение отца с матерью, старается копировать его.

Вы можете помочь ему в этом процессе, объясняя свое поведение — «я подарил маме цветы, потому что ее люблю и хотел сделать ей приятно. Женщины любят цветы». Если в этот период времени ребенок не наблюдал родителя своего пола (или любого другого приближенного к семье человека своего пола), то у него могут возникнуть сложности в будущем, — подытожила психолог.

Ранее семейный психолог Татьяна Журавлева рассказала, что почти все проблемы пары происходят из-за неправильно выстроенной коммуникации. Эксперт отметила, что россиянам иногда сложно изъяснить свои мысли в спокойное время, не говоря уже о конфликтных ситуациях. Она также посоветовала не высмеивать доводы друг друга во время обсуждений.