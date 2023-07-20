Россиянам назвали самый дешевый и долговечный материал для кровли Строительный эксперт Васильев: самым долговечным материалом для крыши является рулонная кровля

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Строительный эксперт Федор Васильев рассказал NEWS.ru, что самым дешевым и долговечным материалом для крыши является рулонная кровля. По его словам, универсальным и современным вариантом также станет композитная черепица.

Самая дешевая и долговечная кровля — рулонная. Для этого используется толь черного цвета. А если сверху еще залить толь битумной мастикой и поверх посыпать крупнозернистым очищенным песком, то крыша точно простоит лет 50, ведь рулонная кровля сидит на крыше как влитая даже при самом мощном урагане, — отметил Васильев.

По его словам, рубероид и асбестоцементный шифер постепенно уходят в прошлое, и «все стараются крыть металлом — профлистом и металлочерепицей». Васильев подчеркнул, что данные варианты «прекрасны тем, что краска с них долго не выгорает, однако мало кто задумывается над тем, что металл собирает конденсат».

Конденсат — это вода, а зимой вода — это лед, от воды и льда вентиляционные зазоры, которые предусматривают кровельщики, не спасают. В этом случае многое зависит от качества гидроизоляции и полимерной пленки под металлом, и если она низкокачественная, то со временем она будет разрушаться, трескаться и гнить, может сгнить и вся крыша, — добавил Васильев.

Эксперт подчеркнул, что кровля из металлочерепицы и профлиста сильно нагревается в жаркую погоду, поэтому, если все-таки делать подобную кровлю, необходимо под нее проложить большой слой утеплителя, например, минеральной ваты.

Достойной альтернативой металлу является композитная черепица — это универсальный современный кровельный материал, преимуществ у которого намного больше, чем недостатков. Она легкая, очень прочная, не ржавеет, надежно крепится, покрыта глазурью разных каменных оттенков, из-за этого красиво смотрится. Стоит подороже, чем металлочерепица, и для монтажа нужны специалисты высокой квалификации, обладающие специальными навыками и инструментом, — заявил Васильев.

Юрист Илья Русяев до этого рассказал NEWS.ru, что защитить свои инвестиции во время ремонта жилья можно, если записывать на диктофон все переговоры со строителями, фотографировать их паспорта, а также создать отдельную папку в смартфоне или ПК со всеми снимками, чеками и прочими документами. Эксперт отметил, что о звукозаписывающей аппаратуре нужно обязательно предупредить собеседника.