Россиянам назвали причины роста заболеваемости коронавирусом

https://static.news.ru/photo/b3aeb1ba-ff0e-11ea-bf78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург перечислил причины роста числа инфицированных коронавирусом в России.

По словам учёного, увеличение количества больных в первую очередь связано с транспортными потоками, возвращением людей из отпусков, на работу и на учёбу.

Транспорт, скученность, транспортные потоки, метро, троллейбусы, трамваи, — сообщил РИА Новости Гинцбург.

Другими факторами, добавил он, являются уменьшение витамина D, снижение уровня интерферона в организме, а также восприимчивость к инфекциям в осенний период.

Как писал NEWS.ru, в России за минувшие сутки зафиксировано 7212 случаев коронавируса. Таким образом, общее количество заболевших увеличилось до 1 136 048. Как сообщили в федеральном оперативном штабе, это максимальный прирост с 23 июня. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (1560), Санкт-Петербурге (224) и Московской области (208). За прошедшие сутки в России от коронавируса скончались 108 человек. Больше всего летальных случаев зафиксировано в Москве (14) и Санкт-Петербурге (19). Таким образом, общее число жертв коронавируса в стране достигло 20 056 человек.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович заявила, что для оценки волны заражений коронавирусом следует исходить из соотношения между числом заболевших и выздоровевших. Она добавила, что «второй волной» неправильно называть осенний рост числа заразившихся COVID-19.

Вирусолог Анатолий Альтштейн согласился с экспертом, отметив, что в России пока не завершилась первая волна коронавируса, хотя некоторый подъём заболеваемости инфекцией наблюдается.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.