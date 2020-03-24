https://static.news.ru/photo/24cd84d4-6e00-11ea-a434-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhao Junchao/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чартерный рейс, на котором граждане России смогут вылететь из туркменского Туркменабада в Москву, запланирован на 28 марта.

Россиянам, которые хотят вернуться на родину, необходимо до полудня 25 марта связаться с посольством РФ в Ашхабаде по телефону для экстренных вызовов, говорится в сообщении на сайте дипломатического ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что в РЖД назначили специальный поезд Киев — Москва — Киев для вывоза россиян с Украины и украинских граждан из РФ. В составе поезда имеется 18 вагонов. Из Киева он отправится в Москву 27 марта и прибудет в российскую столицу на следующий день. В обратный рейс поезд пойдёт 28 марта.

Согласно последним данным, в мире заразились более 387 тысяч человек. При этом выздоровели свыше 101 тысячи, жертвами заболевания стали 16,7 тысячи человек.

В России зафиксировано 495 случаев заражения коронавирусом, большинство — в Москве (290). За последние сутки количество инфицированных в РФ увеличилось на 57 человек. 22 человека успешно излечились от инфекции.