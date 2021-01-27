Россия заняла 64-е место по заболеваемости COVID-19

https://static.news.ru/photo/4e0aba6a-60a3-11eb-88f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия находится на 64-м месте в мире по уровню заболеваемости COVID-19 в расчёте на 100 тысяч человек, заявил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

Российская Федерация занимает по общему уровню заболеваемости на 100 тыс. населения 64-е [место], по уровню заболеваемости на 100 тыс. населения — 53-е, по летальности — 77-е, по уровню смертности — 58-е, — отметил Акимкин, слова которого приводит ТАСС.

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 17 741 новый случай коронавируса в 85 регионах. Общее число заболевших в России с начала пандемии достигло 3 774 672.

По данным оперштаба, количество активных случаев составляет 501 113.

Число выздоровевших за минувшие 24 часа увеличилось на 27 922 человека — до 3 202 483. Жертвами COVID-19 стали 594 человека, всего зарегистрировано 71 076 летальных исходов.

Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин назвал основную задачу мирового сообщества в эпоху после пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, она заключается в том, чтобы люди могли выйти из бедности.