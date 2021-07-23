Россия вошла в тройку лидеров в Европе по дешевизне бензина

Россия заняла второе место по дешевизне бензина для населения в Европе. Всего в рейтинге РИА Новости 32 страны. При этом по доступности страна лишь на 16-м месте.

Россия заняла в рейтинге по доступности место между Италией и Казахстаном​​​. Жители нашей страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты около тысячи литров 95-го бензина, — говорится в исследовании.

При этом на последнем месте по этому показателю оказалась Украина. Также в хвосте Белоруссия и многие другие страны Восточной Европы. На первом месте по доступности бензина для населения оказался Люксембург с показателем в 2,6 тысячи литров бензина на свою среднюю зарплату.

Самый дешёвый бензин оказался в Казахстане. Литр АИ-95 в стране стоит 34,3 рубля. В России его можно купить за 49,1 рубля литр. Дизель дешевле всего также в Казахстане — 33,6 рубля за литр. В России дизтопливо второе по дешевизне — 50 рублей за литр.

Углеродный налог, предложенный Еврокомиссией 14 июля, может обойтись России в 1,1 млрд евро в год, когда мера заработает в полную силу.