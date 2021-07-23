России придётся заплатить Европе 1,1 млрд евро углеродного налога

Углеродный налог, предложенный Еврокомиссией 14 июля, может обойтись России в 1,1 млрд евро в год, когда мера заработает в полную силу. Такую оценку даёт издание РБК, основываясь на методике Минэкономразвития. Ведомство отвечает за консультации с ЕС по углеродному налогу.

Объёмы импорта в 2020 году составили почти 7 млрд евро. Основная доля принадлежит поставщикам удобрений, железа, стали, алюминия. Именно на эти категории придётся львиная доля нового налога.

Новый налог на импортёров «грязных» товаров призван снизить выброс парниковых газов к 2030 году. По мнению европейцев, дополнительные издержки вынудят производителей снизить вредные выбросы.

Хотя Еврокомиссия намерена взимать плату с импортёров исходя из их фактических выбросов парниковых газов при производстве продукции, пока систематического измерения углеродного следа в российских промышленных компаниях нет, да и непонятно, насколько ЕС будет принимать данные российских производителей, — заявила РБК директор департамента торговых переговоров министерства Екатерина Майорова.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что введение Еврокомиссией корректирующего углеродного механизма может нанести ущерб торговле России с Евросоюзом. При этом многие страны из-за этого могут потерять часть доходов.