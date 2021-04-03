Россия позаботится о вакцинации бедных стран

https://static.news.ru/photo/59ec47a6-fc5b-11ea-a35b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глобальный механизм по распределению вакцин между богатыми и бедными странами COVAX может поддержать Россия. Сейчас эксперты работают над тем, чтобы «Спутник V» прошёл сертификацию ВОЗ и был включён в портфель COVAX.

Сама Россия при этом не нуждается в покупке препаратов через механизм. Она может полностью обеспечить своих граждан собственными прививками, рассказал «Известиям» постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

Россия поддерживает многосторонние усилия по борьбе с пандемией. Признаем важную роль COVAX как одного из ключевых международных каналов для поставок вакцин, — сказал Гатилов.

Глобальная система COVAX уже зарезервировала три миллиарда доз и собирается расширить этот портфель. Но какие бы планы не озвучивали в ВОЗ, пока результаты системы не такие амбициозные, как было заявлено. В начале апреля-2021 74 страны-участника получили лишь 33 млн доз.

Ранее NEWS.ru писал, что постпред России заявил о том, что всё большее число стран разочаровывается в глобальном механизме распределения вакцин COVAX. Причина кроется в том, что производители не выполняют своих обязательств по поставкам.