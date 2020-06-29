Россия и Турция могут возобновить авиасообщение между странами с 15 июля

https://static.news.ru/photo/96c745e8-baa9-11ea-bc21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Россия может возобновить авиасообщение с Турцией с 15 июля. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

Ранее Турция выступила с предложением возобновить регулярные авиарейсы в Россию и ждёт подтверждения от российской стороны.

По словам посла России в Анкаре Алексея Ерхова, турецкие власти сделали многое для безопасности туристических объектов, поэтому стороны обсуждают возобновление авиасообщения и турпотока, пишет РИА Новости.

Дитрих отметил, что авиасообщение между Россией и странами СНГ может быть возобновлено раньше, чем с другими государствами, поскольку это «близкая нам международка». Представители Росавиации уже сформулировал соответствующее предложение и направили их на рассмотрение в оперативный штаб.

Наши дорогие товарищи в Росавиации, как минимум, считают, что страны СНГ — это, с одной стороны, не в полном смысле международка. Это близкая нам международка. Поэтому мы, возможно, сможем начать туда перелёты раньше, чем общую большую международку, — приводит слова министра ТАСС.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для рейсов, связанных с вывозом граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.

Как ранее писал NEWS.ru, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о договорённостях по возобновлению полётов за границу. По её словам, каждое государство самостоятельно определяет благополучные и неблагополучные страны исходя из эпидемиологической ситуации.