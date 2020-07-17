Российским студентам могут увеличить стипендию до уровня МРОТ

https://static.news.ru/photo/3aea0872-c860-11ea-a7ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство науки и высшего образования РФ работает над возможностью увеличить государственные студенческие стипендии до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Минобрнауки. Министерство рассматривает различные варианты по наращиванию «стипендиального обспечения» учащихся, в том числе доведение выплат до уровня МРОТ. Для увеличения размера государственных академических стипендий понадобятся значительные ассигнования из федерального бюджета, уточнили в ведомстве. Других подробностей инициативы собеседник агентства не представил.

Размер МРОТ в России на 2020 год составляет 12 130 рублей.

Ранее, как передавал NEWS.ru, Минобрнауки России утвердило требования к защите диссертаций в удалённом режиме. В частности, в онлайн-мероприятии смогут участвовать не более двух третей членов диссертационного совета, помимо этого организаторов обязали вести аудио- и видеотрансляцию заседания. При технических сбоях защиту могут перенести. Документ с новыми требованиями подписал глава ведомства Валерий Фальков.