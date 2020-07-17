Российским студентам могут увеличить стипендию до уровня МРОТ

Министерство науки и высшего образования РФ работает над возможностью увеличить государственные студенческие стипендии до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Об этом ТАСС
Размер МРОТ в России на 2020 год составляет 12 130 рублей.
Ранее, как передавал NEWS.ru, Минобрнауки России утвердило требования к защите диссертаций в удалённом режиме. В частности, в онлайн-мероприятии смогут участвовать не более двух третей членов диссертационного совета, помимо этого организаторов обязали вести аудио- и видеотрансляцию заседания. При технических сбоях защиту могут перенести. Документ с новыми требованиями подписал глава ведомства Валерий Фальков.
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