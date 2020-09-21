Российский Интернет Форум: цели и итоги

Как воспитать ребёнка без страхов? Как приучить к порядку без наказаний? Каким должно быть дошкольное детство? На эти и многие другие вопросы ответили участники онлайн-конференции «100 вопросов от родителей». Она проходила на YouTube-канале «Я — родитель». На конференции выступили более 200 ведущих экспертов со всей страны. Это психологи, педагоги, юристы, общественники и писатели. Подробности — в материале NEWS.ru.