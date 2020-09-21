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Мусейб Алекперов
Общество

Российский Интернет Форум: цели и итоги

Как меняются онлайн-пространство и пользователи
21:41, 21 сентября 2020
Фото: NEWS.ru

В Москве прошёл Российский Интернет Форум. С середины весны по сентябрь встречи экспертов проводили в онлайн-формате. Итоги дискуссий о технологиях и людях подвели лицом к лицу. Обсудили развитие интернет-бизнеса и цифровой экономики. Отдельная тема — медиарынок во время и после пандемии коронавируса.

Эксперты отметили всплеск внимания к новостям и информации в целом. Однако всё чаще пользователям сложно проверять контент на достоверность. Подробнее — в видеоматериале NEWS.ru.

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