Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер заявил, что понятие бога не следует использовать в юридическом документе, каковым является Конституция РФ.
По словам Каннера, представители каждой религии вкладывают в это понятие что-то своё. Президент конгресса в беседе с радиостанцией «Говорит Москва»
Президент Российского еврейского конгресса заключил, что Основной закон не должен противоречить «канонам большинства религий», а вопрос о боге нуждается в обсуждении формулировок.
Как ранее передавал NEWS.ru, включить статью с упоминанием бога в Конституцию патриарх Кирилл предложил во время трапезы по случаю своей интронизации. Патриарх заявил, что большинство российских граждан верующие, уточнив, что он говорит о всех конфессиях. С критикой этого предложения выступил протодиакон Андрей Кураев. Глава думского комитета по развитию гражданского общества и по вопросам религиозных и общественных объединений Сергей Гаврилов посчитал эту тему заслуживающей широкой парламентской дискуссии.
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