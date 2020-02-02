https://static.news.ru/photo/a5e47acc-45bb-11ea-b37c-fa163e074e61_660.jpg Юрий Каннер Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер заявил, что понятие бога не следует использовать в юридическом документе, каковым является Конституция РФ.

По словам Каннера, представители каждой религии вкладывают в это понятие что-то своё. Президент конгресса в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил , что в Конституцию следует включать термины, «по которым у большинства граждан одинаковое понимание». Каннер также предложил в контексте конституционных правок обговаривать конкретные предложения, а не абстрактные понятия.

Президент Российского еврейского конгресса заключил, что Основной закон не должен противоречить «канонам большинства религий», а вопрос о боге нуждается в обсуждении формулировок.

Как ранее передавал NEWS.ru, включить статью с упоминанием бога в Конституцию патриарх Кирилл предложил во время трапезы по случаю своей интронизации. Патриарх заявил, что большинство российских граждан верующие, уточнив, что он говорит о всех конфессиях. С критикой этого предложения выступил протодиакон Андрей Кураев. Глава думского комитета по развитию гражданского общества и по вопросам религиозных и общественных объединений Сергей Гаврилов посчитал эту тему заслуживающей широкой парламентской дискуссии.