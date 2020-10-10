Российские кинологи назвали лучшие породы сторожевых собак

https://static.news.ru/photo/607498ee-0b8d-11eb-b250-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская кинологическая федерация составила список лучших пород, подходящих для охраны дома или предприятия. По словам президента Российской кинологической федерации (РКФ) Владимира Голубева, животных этих пород отличает крайняя недоверчивость к посторонним людям.

Таких собак требуется обязательно дрессировать, чтобы владелец был способен контролировать их поведение, сообщает РИА Новости. Голубев считает лучшей собакой для охраны кавказскую овчарку.

Им характерна недоверчивость, агрессивность по отношению к посторонним людям и животным. Именно поэтому они являются прекрасными сторожами и охранниками, — пояснил президент РКФ.

Второе место он отдаёт «ловкой, быстрой и выносливой» московской сторожевой, а третье — бесстрашной среднеазиатской овчарке, которая почти никогда не проявляет агрессию первой.

Также в топ-5 сторожевых псов, по мнению Голубева, входят тибетский мастиф, способный самостоятельно анализировать ситуацию, и русский чёрный терьер. Этот хитрый пёс в качестве авторитета принимает только сильного хозяина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что собаки являются единственными животными, для которых взгляд в глаза играет такую же роль, как и для людей. Если у других животных это зачастую признак противостояния, то собаки взгляд в глаза воспринимают как доверие и открытость, рассказала зоопсихолог Марианна Гладких. Общаясь с ними, имеет смысл смотреть им в глаза. Тогда животное чувствует расположение, отметила она.