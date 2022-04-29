«Россграм» предложил забронировать никнейм за 50 тысяч рублей

Фото Личный архив Александра Зобова

«Россграм» заявил о начале кампании по бронированию никнеймов в своей социальной сети. Для предпокупки доступны несколько тарифов: «привычный» никнейм можно забронировать за 10 тысяч рублей, короткий статусный никнейм из топ-250 — за 25 тысяч рублей, ник с полным именем — за 50 тысяч рублей, премиальное имя для бизнеса — от 100 тысяч рублей. Пользователь, оплативший бронирование ника в соцсети, в качестве бонуса получает ранний доступ к площадке, говорится в сообщении на сайте «Россграма».

Предложите вашу цену на Premium-никнейм в новой соцсети. Рассматриваются предложения от 100 тысяч рублей. Каждому владельцу никнейма мы дарим ранний доступ в соцсеть, — говорится в сообщении.

Получить никнейм можно, отправив заявку разработчикам. После её рассмотрения будут направлены договор-оферта и счёт на оплату имени или имён. Встроенного механизма проверки доступности ника нет — перед отправкой его нужно проверить в специальном списке самостоятельно. Бронирование доступно до 1 мая.

Ранее создателей соцсети «Россграм» заподозрили в плагиате. Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин заявил, что разработчики украли движок чужого сайта и не разработали ничего своего.