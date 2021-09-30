Роспотребнадзор сообщил о распространении «русского» штамма COVID

В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили о распространении в мире «русского» штамма коронавируса. В настоящее время его можно встретить в США, Бельгии, Франции, Германии и Великобритании. При этом в самой России его уже нет, пишут «Известия».

Впервые о «русском» варианте COVID-19 заговорили в феврале 2021 года. По данным медиков, штамм B.1.1.523 отличается множеством спайковых мутаций, одна из которых могла свидетельствовать об ускользании от иммунного ответа. Кроме того, быстрое увеличение его доли среди других штаммов может указывать на его повышенную заразность.

В России в июне количество образцов «русского» штамма резко уменьшилось, и он был полностью вытеснен «дельтой». Как отмечают учёные, «русский» штамм был едва ли не последним вариантом, который хоть как-то конкурировал с «дельтой».

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что развитие более опасных вариантов коронавируса, чем «дельта», в стране пока не зафиксировано. По его словам, «дельта»-штамм и его производные составляют практически 100% от всех циркулирующих штаммов на территории России.