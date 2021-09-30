Роспотребнадзор сообщил о распространении «русского» штамма COVID

В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили о распространении в мире «русского» штамма коронавируса. В настоящее время его можно встретить в США, Бельгии, Франции, Германии и Великобритании. При этом в самой России его уже нет, пишут «Известия».
Впервые о «русском» варианте COVID-19
В России в июне количество образцов «русского» штамма резко уменьшилось, и он был полностью вытеснен «дельтой». Как отмечают учёные, «русский» штамм был едва ли не последним вариантом, который хоть как-то конкурировал с «дельтой».
Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что развитие более опасных вариантов коронавируса, чем «дельта», в стране пока не зафиксировано. По его словам, «дельта»-штамм и его производные составляют практически 100% от всех циркулирующих штаммов на территории России.